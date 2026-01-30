La ’ricetta’ dell’ex sindaco Gianassi | Il campo largo è l’unica speranza

L’ex sindaco Gianassi torna a parlare e lo fa con una frase forte: “Il campo largo è l’unica speranza”. Non ricopre più ruoli ufficiali, ma conosce bene la politica sestese e non rinuncia a mettere in chiaro la sua opinione. È una presa di posizione che fa discutere, soprattutto in un momento in cui il quadro politico locale si fa sempre più complesso.

di Sandra Nistri Da molti anni non ha incarichi politici ufficiali ma la politica, in particolare quella sestese, la conosce bene. Tanto che, puntualmente, il suo nome viene evocato a ogni tornata elettorale, come una sorta di 'convitato di pietra'. Con l'ex sindaco Gianni Gianassi parliamo di alcuni temi 'caldi', in particolare per il fronte del centrosinistra, per le prossime amministrative. Gianassi campo largo o campo stretto? Qualcuno pare porre veti ad un'alleanza con il Campo Riformista. Lei che ne pensa? "Oggi l'unica speranza che abbiamo per battere la destra al governo è il Campo Largo.

