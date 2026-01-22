Sport arte e inclusione sociale Due milioni per animare San Rocco

Nel quartiere San Rocco, il processo di rigenerazione urbana va oltre i lavori di cantiere, coinvolgendo attivamente la comunità. Sport, arte e inclusione sociale diventano strumenti per rafforzare legami e sviluppare competenze, creando un ambiente più coeso e vivace. Con due milioni di euro investiti, l’obiettivo è promuovere un cambiamento sostenibile, che valorizzi le relazioni e la partecipazione dei cittadini, contribuendo a un rinnovamento complessivo del quartiere.

Non solo cantieri, scuole che rinascono e mattoni che tornano a posto. Nel quartiere San Rocco la rigenerazione urbana prende forma anche attraverso ciò che non si vede: relazioni, competenze, partecipazione. È il cuore delle cosiddette ’azioni immateriali’ del progetto Sus “Una comunità educante al futuro“: la strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile 2030 per San Rocco, finanziato con fondi europei 2021-2027. Accanto ai 12,48 milioni destinati agli interventi materiali, come la ristrutturazione delle quattro scuole dell’istituto comprensivo Koinè in corso, il progetto mette in campo 2,2 milioni di euro del Fondo sociale europeo plus per attività educative, culturali, sportive e di animazione di comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sport, arte e inclusione sociale. Due milioni per animare San Rocco Leggi anche: Musei in movimento e Tutto mondo: due progetti tra arte, relazioni e inclusione sociale "Sport e Inclusione": L’Avellino Basket in campo per il socialeL’Avellino Basket si distingue ancora una volta impegnandosi nel sociale durante la 17ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Sesto nei giochi – La Voce della Città tra Cultura, Sport e Inclusione; Sport, arte e inclusione sociale. Due milioni per animare San Rocco; I Giochi Olimpici TM, una storia lunga tremila anni; Sport e inclusione: oltre ogni barriera a Genzano di Roma. Sport e inclusione: inizia il BASKIN ad Alba!L’Olimpo Basket Alba si affilia all’EISI e avvia ufficialmente l’attività inclusiva da mercoledì 28 gennaio, con allenamenti nella palestra di Cristo Re ... tuttosport.com Una rettrice diventa tedofora: i valori di inclusione e impegno dallo sport entrano negli ateneiIl successo non è solo prestazione e competizione, bensì capacità di generare comunità e opportunità per tutti. La fiaccola per la bellezza del sapere ... corriere.it TuttiEVENTI: Musica, Cinema, Teatro, Arte, Cultura, Sport, Tempo Libero - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.