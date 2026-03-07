A Firenze, il 7 marzo 2026, si tiene l'evento Women4Football, organizzato dall'Associazione italiana calciatori. La manifestazione è dedicata alle giocatrici del calcio femminile italiano e prevede premi e riconoscimenti. L’evento si svolge nel capoluogo toscano, coinvolgendo atlete, addetti ai lavori e appassionati del settore calcistico femminile. La giornata mira a mettere in luce le protagoniste del calcio femminile nel paese.

Firenze, 7 marzo 2026 – Torna a Firenze 'Women4Football', l'evento organizzato dall'Associaizone italiana calciatori, nato per celebrare le protagoniste del calcio femminile italiano. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo, a partire dalle ore 17, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, grazie al sostegno del Comune e della Città Metropolitana di Firenze. All’evento parteciperanno le istituzioni e le massime autorità del nostro calcio. Nell’occasione si svolgeranno le premiazioni delle migliori calciatrici della stagione sportiva 2024-25. Come da tradizione, sarà il calcio a premiare il calcio, dal momento che tutti i riconoscimenti saranno assegnati sulla base dei voti espressi negli scorsi mesi dalle stesse calciatrici di Serie A Femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze Women4Football, premi del calcio femminile italiano

Leggi anche: Calcio femminile: Blitz del Napoli a Firenze. Le partenopee battono la viola 1-2

Panini "Calciatrici 2025-2026", torna l’album che celebra il meglio del calcio femminile italianoDopo l’enorme successo dello scorso anno, ‘Calciatrici’ è pronta a raccontare nuove emozioni.

Tutti gli aggiornamenti su Firenze Women4Football.

Temi più discussi: A Firenze Women4Football, premi e celebrazioni del calcio femminile italiano; A Firenze Women4Football celebra le protagoniste del calcio femminile italiano; 'Women4Football' nel Salone dei Cinquecento; Conferenza stampa Women4Football con assessore Letizia Perini.

A Firenze Women4Football celebra le protagoniste del calcio femminile italianoIl 16 marzo nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio i premi dell’Associazione Italiana Calciatori alle migliori giocatrici della stagione 2024-25 ... intoscana.it

Calcagno: Women4Football sempre a Firenze? Perché no. Evoca passione e bellezzaNel corso della conferenza stampa di presentazione della terza edizione di 'Women4Football', che si è tenuta stamani presso Sala Macconi. tuttomercatoweb.com

Notiziario della viabilità di venerdì 6 marzo 2026 Principali cantieri previsti sulle strade della Città Metropolitana di Firenze. Le ultime novità sulla #Sgc Firenze-Pisa-Livorno https://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspxn=398540 #infoviabilità #cantieristradali - facebook.com facebook