Panini Calciatrici 2025-2026 torna l’album che celebra il meglio del calcio femminile italiano

A Roma è stata presentata la seconda edizione dell’album Panini dedicato alle calciatrici italiane. Dopo il grande successo dello scorso anno, il progetto torna a celebrare il calcio femminile, con nuove figurine e immagini che raccontano le protagoniste del movimento. La presentazione si è svolta al Salone d’Onore del CONI, con l’obiettivo di continuare a far crescere l’interesse e il sostegno intorno a questa disciplina in forte ascesa.

Dopo l'enorme successo dello scorso anno, 'Calciatrici' è pronta a raccontare nuove emozioni. La seconda edizione cartacea della collezione Panini dedicata al calcio femminile, che rafforza ulteriormente l'impegno nel valorizzare un movimento in costante crescita, è stata presentata a Roma, presso il Salone d'Onore del CONI. Sul palco, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e la Direttrice Mercato Italia Collezionabili di Panini Martina Limoni, ma anche loro, le calciatrici, protagoniste della collezione e che anche quest'anno realizzano un sogno: quello di vedersi su una "figu" dell'album.

