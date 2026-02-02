Calcio femminile | Blitz del Napoli a Firenze Le partenopee battono la viola 1-2

Il Napoli ha fatto un colpo importante a Firenze, vincendo 2-1 contro la Fiorentina nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A femminile. Le partenopee sono salite al quinto posto in classifica, a pari punti con il Milan, dimostrando di essere in buona forma e di voler lottare per le posizioni di vertice. La partita è stata combattuta, con il Napoli che ha sfruttato al massimo le occasioni e ha portato a casa un risultato importante in trasferta.

Colpo grosso al Viola Park. Il Napoli ha infatti battuto la Fiorentina per 1-2 in occasione del posticipo valido per la dodicesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile, salendo così al quinto posto della classifica a pari merito con il Milan. Buona partenza per le partenopee, capaci di passare in vantaggio nei primi dieci minuti di gioco con una furba palla che scavalca la linea difensiva permettendo la volata di Nielsen che, lanciata a rete, non sbaglia. Non manca la reazione delle toscane, le quali incassato il colpo tentando di aumentare i giri del motore, affacciandosi un paio di volte nella tre quarti avversaria.

