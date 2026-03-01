A che ora gli sport invernali oggi | programma 1° marzo tv streaming

Oggi, domenica 1° marzo, sono in programma diverse discipline degli sport invernali con gare di Coppa del Mondo. Si svolgono le competizioni di sci alpino, sci freestyle, sci di fondo, salto con gli sci, slittino su pista artificiale e snowboard. Le gare si tengono in varie località e sono trasmesse in diretta su diversi canali televisivi e piattaforme streaming.

Oggi, domenica 1° marzo, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, lo sci freestyle, lo sci di fondo, il salto con gli sci, lo slittino su pista artificiale e lo snowboard. Nello sci alpino, per la Coppa del Mondo di Soldeu, vedremo all'opera nel secondo superG femminile ben dieci azzurre, ovvero Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Sara Allemand, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. Per quanto concerne, invece, la Coppa del Mondo di Garmisch Partenkirchen di sci alpino, nel superG maschile saranno protagonisti nove italiani, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese.