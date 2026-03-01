A che ora gli sport invernali oggi | programma domenica 1° marzo tv streaming

Domenica 1° marzo, gli appassionati di sport invernali potranno seguire diverse competizioni in programma. Le gare di Coppa del Mondo si svolgeranno in diverse discipline tra cui sci alpino, freestyle, fondo, salto con gli sci, slittino su pista artificiale e snowboard. Gli eventi si terranno in diverse località e saranno trasmessi sia in TV che in streaming.

Oggi, domenica 1° marzo, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, lo sci freestyle, lo sci di fondo, il salto con gli sci, lo slittino su pista artificiale e lo snowboard. Nello sci alpino, per la Coppa del Mondo di Soldeu, vedremo all’opera nel secondo superG femminile ben dieci azzurre, ovvero Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Sara Allemand, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. Per quanto concerne, invece, la Coppa del Mondo di Garmisch Partenkirchen di sci alpino, nel superG maschile saranno protagonisti nove italiani, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: programma domenica 1° marzo, tv, streaming A che ora gli sport invernali oggi: programma 1° marzo, tv, streamingOggi, domenica 1° marzo, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, lo sci freestyle, lo... A che ora gli sport invernali oggi: programma domenica 18 gennaio, tv, streamingOggi, domenica 18 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo... Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Contenuti e approfondimenti su sport invernali. Temi più discussi: Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari; A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della terza serata di giovedì 26 febbraio; A che ora finisce la prima serata di Sanremo 2026: tutti gli orari della scaletta; A che ora finisce Sanremo 2026, la precisazione di Carlo Conti. A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della finale di sabatoOltre ai 30 Big in gara ci saranno Nino Frassica come co-conduttore, Andrea Bocelli ospite in teatro ... msn.com Sanremo 2026, a che ora finisce: prima serata ‘maratona’, poi Carlo Conti corre fino alla finale. Tutti gli orariTutti gli orari della 76ª edizione di Sanremo 2026: dalla prima serata maratona fino alla finale di sabato con Carlo Conti e Laura Pausini. libero.it FISI -... - FISI - Federazione Italiana Sport Invernali facebook Un weekend PIENO di sport invernali Tutto LIVE su @discoveryplusIT x.com