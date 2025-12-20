Castiglion Fiorentino | il bando per la realizzazione del drappo del Palio dei Rioni 2026
Arezzo, 20 dicembre 2025 – ispirato all’ottavo centenario della morte di San Francesco. In attesa della nomina del Magistrato del Palio dei Rioni, è di questi giorni la pubblicazione del bando per la realizzazione del drappo del Palio dei Rioni 2026. Nell’anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, la Commissione Drappo dell’Ente Palio ha deciso che “il bozzetto del drappo dovrà contenere “riferimenti del Santo, tenuto conto che nel paese sono presenti testimonianze storiche, artistiche e religiose che richiamano la figura di San Francesco”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
