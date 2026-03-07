A 26 anni devo scegliere tra relazione e carriera C’è una sola domanda | cosa ti fa stare bene?

Maria Francesca, 26 anni, ha appena terminato una relazione di due anni con un uomo di 32. Ora si trova a dover scegliere tra continuare una storia sentimentale o dedicarsi completamente alla carriera. La domanda che si pone è semplice e diretta: cosa la rende più felice in questo momento. La sua scelta dipenderà da cosa considera prioritario per il suo benessere.

Ciao Caterina, mi chiamo Maria Francesca ho 26 anni e sono da poco uscita da una relazione durata due anni con un ragazzo di 32 anni. Sono stata io a lasciarlo quando mi sono resa conto che ciò che volevamo era diverso. La nostra relazione è sempre stata a distanza, non una distanza insormontabile, due orette tra treno e macchina ma nella quotidianità si sentono. Ciò che mi ha spinto a prendere una posizione è stato soprattutto il fatto che lui mi ha fatto capire chiaramente che non si sposterà mai dal paese di cui siamo originari perché il tipo di lavoro che fa è strettamente legato alla località, allo stesso modo però lo è il tipo di lavoro che faccio io per cui per avere possibilità di crescita e realizzazione devo stare in una grande città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

