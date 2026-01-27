Percorsi abilitanti 2025 26 confermata una domanda in una sola Università per classe di concorso e anche la selezione per titoli

Le domande per i percorsi abilitanti 202526 si riducono ancora. Solo un ateneo per ogni classe di concorso, anche quest’anno, e la selezione resta basata sui titoli. La regola si conferma, limitando le possibilità di scelta per i candidati. La procedura diventa più semplice, ma anche più rigida, lasciando pochi spazi di manovra. I docenti interessati dovranno fare i conti con questa nuova impostazione.

Anche il decreto dei percorsi abilitanti terzo ciclo a.a. 202526 conferma la regola restrittiva della domanda in un solo Ateneo per classe di concorso. “Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione” Qualora le domande presentate per classe di concorso, in ciascun Ateneo, siano superiori al numero di posti disponibili sarà necessario attivare la selezione secondo i seguenti criteri Percorsi abilitanti 202526: pubblicato il Decreto terzo ciclo. I posti suddivisi per Università e la tabella titoli Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Percorsi Abilitanti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Percorsi Abilitanti

Argomenti discussi: CORSI ABILITANTI A.A. 2025/2026: ECCO LE UNIVERSITA' CHE HANNO PUBBLICATO I BANDI E FISSATO LA SCADENZA; Percorsi abilitanti | Aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026; Graduatorie GPS 2026: riserva sì ma il percorso abilitante dovrà concludersi entro il 30 giugno. Pillole di Question Time; Percorsi Abilitanti 2025/26: La mappa dei bandi universitari. Scadenze imminenti, ecco dove fare domanda.

Percorsi Abilitanti 2025/26: La mappa dei bandi universitari. Scadenze imminenti, ecco dove fare domandaScopri i Percorsi Abilitanti 2025/26 e preparati per la tua carriera da docente con le ultime informazioni sui bandi universitari. informazionescuola.it

Percorsi per l’abilitazione nella scuola secondaria 2025/26, si potrà presentare domanda di partecipazione in più Università?Le Università stanno proponendo i nuovi BANDI per il terzo ciclo dei percorsi abilitanti relativi all'anno accademico 2025/26, nelle more del decreto MUR di attivazione, atteso comunque a breve. orizzontescuola.it

C'è qualcuno che ha già effettuato la preiscrizione con Unilink ai percorsi abilitanti (60 cfu/in scadenza il 30 gennaio) che può scrivermi in privato - facebook.com facebook

C’è tempo fino al 20 gennaio per iscriversi ai percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU per l’insegnamento nella scuola secondaria. Formazione teorica e tirocinio per la scuola di oggi. uninsubria.it/formazione-ins… #formazioneinsegnanti #uninsubria #scegli x.com