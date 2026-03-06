In occasione dell’8 marzo, la Cgil di Abruzzo e Molise ha sottolineato che nel mercato del lavoro le donne sono sempre più soggette a condizioni di precarietà e a salari inferiori rispetto agli uomini. Solo poco più della metà delle donne in età lavorativa è occupata, e molte di loro svolgono contratti a termine o instabili. La situazione viene evidenziata come una realtà condivisa anche a livello nazionale.

In Abruzzo e in Italia le donne continuano a pagare il prezzo più alto nel mercato del lavoro. Solo poco più della metà delle donne in età lavorativa risulta occupata e, quando lavora, spesso guadagna meno degli uomini e ha contratti instabili. A riferirlo è la Cgil Abruzzo e Molise analizzando i dati più recenti che confermano che il divario di genere nel lavoro è una questione strutturale, che pesa sulle carriere, sulle pensioni e sulla vita quotidiana di milioni di lavoratrici. In Italia il tasso di occupazione femminile resta tra i più bassi d’Europa: circa il 52,5% delle donne lavora contro oltre il 70% degli uomini. Le donne rappresentano oltre il 70% dei lavoratori a bassa retribuzione e percepiscono salari mediamente inferiori di oltre un quarto rispetto agli uomini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ci si sposa sempre meno e sempre più tardi, mentre aumenta il costo delle nozze: in Abruzzo cresce il "destination wedding"Non più il sogno dell’abito bianco e della cerimonia da favola, per coronare il sogno d’amore, ma una firma – sempre di più al termine di una...

Leggi anche: Salari, le donne pagate 8mila euro in meno

Contenuti utili per approfondire Cgil Abruzzo.

Temi più discussi: La Cgil Abruzzo Molise per l'8 marzo: In Abruzzo e in Italia donne sempre più precarie e meno pagate; 8 marzo, la Cgil Abruzzo e Molise: Donne sempre più precarie e meno pagate; La Cgil Abruzzo Molise per l'8 marzo: 'In Abruzzo e in Italia donne sempre più precarie e meno pagate'; 8 marzo, iniziative, cortei e piazze in tutta Italia.

La Cgil Abruzzo Molise per l'8 marzo: In Abruzzo e in Italia donne sempre più precarie e meno pagatePer il sindacato i dati più recenti confermano che il divario di genere nel lavoro è una questione strutturale, che pesa sulle carriere, sulle pensioni e sulla vita quotidiana di milioni di lavoratric ... ilpescara.it

8 marzo non è una semplice ricorrenza8 marzo saremo impegnate in un corteo a Pescara in Piazza Salotto alle 10,30, e il 10 marzo alle 11,00 in un’Assemblea aperta a presso il Palazzetto dei Nobili a l’Aquila In Abruzzo e in Italia le don ... giornaledimontesilvano.com

8 marzo, la Cgil Abruzzo e Molise: "Donne sempre più precarie e meno pagate" x.com

Credito in ripresa, ma non per le piccole imprese: l’allarme Fisac Cgil Il credito bancario torna a crescere a livello medio (+0,8%), ma non per le piccole imprese. A evidenziarlo è la Fisac Cgil Abruzzo Molise. Secondo il segretario regionale Luca Copers - facebook.com facebook