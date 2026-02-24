Donne istruite ma pagate il 25% in meno | l’Italia all’ultimo posto

Le donne italiane, più istruite degli uomini, ricevono in media un salario del 25% inferiore. Questa disparità nasce da pratiche salariali ancora radicate e da pregiudizi diffusi nel mercato del lavoro. Nonostante i livelli di istruzione elevati, molte di loro incontrano ostacoli nel progresso professionale. Le differenze salariali tra i generi rappresentano un problema che ancora pesa sul mondo del lavoro italiano. La questione resta aperta e richiede attenzione.

Le donne italiane sono più istruite degli uomini, ma nel mondo del lavoro continuano a subire pesanti discriminazioni. Salari inferiori del 25% e pensioni ridotte del 44% rispetto ai colleghi maschi. È quanto emerge da un rapporto che fotografa una situazione di disparità strutturale, con cinque forme di segregazione lavorativa che penalizzano le donne in ogni fase della carriera. Il divario economico è solo l’inizio. Le lavoratrici italiane affrontano occupazione inferiore, precarietà lavorativa, carichi di cura squilibrati, differenze salariali e pensioni più basse. Un quadro che richiede interventi urgenti, soprattutto considerando che le donne con laurea o titoli avanzati guadagnano il 25% in meno degli uomini con lo stesso livello di istruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Salari, le donne pagate 8mila euro in menoSecondo i dati dell'INPS, le donne nel settore privato percepiscono in media circa 8.