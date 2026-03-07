8 marzo cantagallo con il centro la nara

L’8 marzo, il Comune di Cantagallo ha annunciato il rinnovo del supporto al Centro antiviolenza La Nara, gestito dalla cooperativa Alice di Prato, come parte delle iniziative per la Giornata internazionale delle donne. La collaborazione mira a rafforzare la prevenzione e l’assistenza alle vittime di violenza di genere nella comunità locale. La manifestazione si svolgerà presso il Centro La Nara nel centro di Cantagallo.

Per l’8 marzo, il Comune di Cantagallo rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere sostenendo il Centro antiviolenza La Nara, gestito dalla cooperativa Alice di Prato. La giunta comunale ha infatti deliberato un contributo di 500 euro destinato alle attività di informazione e sensibilizzazione promosse dal centro antiviolenza sul territorio. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni portate avanti dalla rete territoriale degli enti impegnati nella lotta alla violenza di genere, alla quale il Comune di Cantagallo aderisce tramite la Società della Salute area pratese, insieme a istituzioni, forze dell’ordine, servizi sanitari e realtà del terzo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

