La provincia di Prato ora conta tre Comuni Montani. Dopo Vernio e Cantagallo, si aggiunge anche Vaiano, incluso nella nuova mappa ufficiale firmata all’inizio del 2026. La classificazione ha ridefinito i confini e i criteri di questi territori, rendendo più chiara la loro presenza sul territorio.

Salgono a quota 3 i Comuni Montani in provincia di Prato. Vaiano è stato aggiunto nella recente classificazione di inizio 2026, che ha rivisto la mappatura di questi enti. L’iter partito nel 2025 è durato diversi mesi per lo stallo sui criteri di scelta: dopo una iniziale riduzione a circa 2.844, il numero dei Comuni Montani è stato aggiornato e ora si attesta sui 3.715. La nuova normativa ha introdotto criteri più stringenti includendo molti comuni prima esclusi, tra cui appunto Vaiano che insieme a Vernio e Cantagallo costituisce il tris dei Comuni Montani della Valbisenzio. Ma i nuovi criteri non significano più finanziamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco i tre Comuni Montani . Vaiano è nella nuova mappa con Vernio e Cantagallo. C’è la classificazione finale

Approfondimenti su Comuni Montani Prato

In Toscana, la nuova classificazione dei Comuni montani ridisegna il quadro: 113 su 149 continueranno a essere considerati montani, più di quanto si pensasse nelle settimane scorse.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Comuni Montani Prato

Argomenti discussi: Ecco i tre Comuni Montani . Vaiano è nella nuova mappa con Vernio e Cantagallo. C’è la classificazione finale; Meno tre giorni alla chiusura di Ecofor fiabe, ecco il programma del fine settimana; Demenza, un caso su tre è legato a 16 malattie comuni: ecco l'elenco; Alagna e gli altri: ecco dove vivono i Paperoni nel Vercellese.

Ecco i tre Comuni Montani . Vaiano è nella nuova mappa con Vernio e Cantagallo. C’è la classificazione finaleGli enti della Valbisenzio fanno squadra insieme. Ma i fondi stanziati sono limitati È un territorio che produce valore, da tutelare anche contro il dissesto idrogeologico . lanazione.it

Comuni montani, nuova classificazione: cosa cambia per la Toscana. Ecco chi resta e chi noLa variazione dei criteri per la denominazione proposta dal ministro Calderoli provoca uno scontro tra Governo e Regioni. In Toscana resteranno montani 113 Comuni su 149, più di quelli ipotizzati nell ... lanazione.it

#Montagna Comuni montani, Anci Liguria chiede incontro urgente in Regione. Ipotesi class action a favore degli enti esclusi. La notizia completa con le dichiarazioni di Fabio Natta, Daniele Galliano, @PPeracchini e @s_franceschi al link anciliguria.it/n x.com

Faenzawebtv. . Riforma Comuni montani. I sindaci: "Scelta incomprensibile". Meno fondi e più costi La riforma dei Comuni montani ha lasciato Brisighella e Riolo Terme fuori dall’elenco provvisorio stabilito secondo i nuovi criteri introdotti dal ministro Calderoli - facebook.com facebook