Scocchia illycaffè | In 2025 fatturato a 690 milioni verso ritocco listino prezzi per boom costi materia prima

Nel 2025, illycaffè ha registrato un fatturato di 690 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Nonostante l’aumento del 50% nei costi delle materie prime, l’azienda valuta un possibile ritocco dei prezzi per mantenere la sostenibilità finanziaria e garantire la qualità dei propri prodotti.

(Adnkronos) – Un 2025 che per illycaffè si chiude "con 690 milioni di fatturato, con un +10% rispetto al 2024, nonostante l'aumento del 50% del costo della materia prima". E' quanto annuncia in un'ampia intervista ad AdnkronosLabitalia Cristina Scocchia, ad dello storico marchio del caffè made in Italy, sottolineando che il 2026 che si prospetta .

