Trasparenza e legalità al centro | l’Asl Avellino replica sul caso Aias

L’Asl di Avellino risponde alle polemiche sul caso Aias, sottolineando che la tutela della salute dei cittadini e la continuità delle cure sono al primo posto. L’azienda sanitaria assicura di lavorare con trasparenza e legalità, senza fare passi indietro sui servizi essenziali. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità cercano di chiarire i punti critici emersi.

«La salvaguardia della salute dei cittadini e la garanzia della continuità delle prestazioni assistenziali costituiscono il principio guida dell’azione dell’Asl Avellino. Proprio per questo, appare profondamente scorretto richiamare i bisogni di cura dei pazienti per costruire una narrazione che possa insinuare una presunta disattenzione da parte dell’Azienda sanitaria. La salute delle persone non può e non deve essere strumentalizzata né utilizzata per orientare l’opinione pubblica su questioni di natura esclusivamente economica». Con queste parole, il Direttore Generale dell’Asl, Maria Concetta Conte, interviene sulla vicenda Aias di Avellino, replicando alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal Commissario Straordinario Maurizio Arci.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La battaglia tra l'AIAS di Avellino e l'ASL continua senza sosta.

La situazione tra AIAS e ASL di Avellino si intensifica, con l'AIAS che annuncia una nuova mobilitazione per tutelare i servizi riabilitativi.

