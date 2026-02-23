Ciro Caliendo arrestato | Ha ucciso la moglie e inscenato un incidente

Ciro Caliendo è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver ucciso la moglie e di aver inscenato un incidente per coprire il delitto. La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno fermato il 48enne, che avrebbe pianificato l’omicidio con premeditazione. Gli agenti hanno trovato prove che collegano Caliendo al movente e alle manovre per depistare le indagini. La sua cattura segue un lungo lavoro investigativo.

La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell’omicidio volontario premeditato della moglie. La 47enne Lucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un incidente stradale simulato. Il sinistro avvenne lungo la provinciale 13 nelle campagne di San Severo, città di residenza dei coniugi. L’auto su cui Salcone viaggiava insieme al marito era andata a fuoco e il corpo della donna fu ritrovato carbonizzato. Il 48enne, indagato per l’omicidio già dalle settimane successive all’incidente, da stamattina 23 febbraio è in carcere. 🔗 Leggi su Open.online

