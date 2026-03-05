Quel foglio stampato a Milano 150 anni fa che oggi legge mezzo Paese | la lunga storia del Corriere della Sera

Seicento cinquanta anni fa a Milano veniva stampato un foglio di carta che avrebbe cambiato il panorama dell'informazione in Italia. Il Corriere della Sera nacque con l'obiettivo di offrire notizie indipendenti, senza legami con i partiti politici. Nel corso degli anni, il quotidiano si è affermato come uno dei più letti nel paese, mantenendo fede alla sua origine di testata autonoma e senza compromessi.

Tutto inizia con un foglio di carta, qualche colonna di piombo tipografico e una visione controcorrente: quella di fare informazione senza dipendere da nessun partito. Il 5 marzo 1876 nasce a Milano il Corriere della Sera, destinato a diventare il quotidiano più letto e influente d'Italia. Un'impresa editoriale che, in un Paese appena uscito dall'Unità, scommette su qualcosa di rivoluzionario: i fatti al posto delle opinioni di parte. L'Italia del tempo è una nazione giovane, unificata appena quindici anni prima. Le sfide sono enormi: costruire istituzioni, alfabetizzare la popolazione, forgiare un'identità collettiva. Il panorama dei giornali è dominato da fogli di schieramento, organi di partito o di fazione, dove l'informazione serve la propaganda.