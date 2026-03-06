Zuccherini | Presidente paesaggio e candidato sindaco un conflitto

Gianmarco Zuccherini è stato nominato presidente della commissione paesaggio del Comune di Milano nell’autunno del 2025, una nomina che ha suscitato attenzione. Nel frattempo, si è candidato come sindaco di Corsico per il centrodestra, creando un conflitto tra il ruolo istituzionale e la sua candidatura politica. La situazione mette in evidenza il contrasto tra incarico amministrativo e aspirazioni elettorali.

La nomina di Gianmarco Zuccherini a presidente della commissione paesaggio del Comune di Milano, avvenuta nell'autunno del 2025, si scontra ora con la sua candidatura a sindaco di Corsico per il centrodestra. La coalizione cittadina ha confermato ufficialmente l'intenzione di proporre l'ingegnere alla guida amministrativa, creando un nodo complesso tra ruoli tecnici e impegni politici. Mentre le elezioni comunali di Corsico sono fissate per il 24-25 maggio 2026, il centrosinistra milanese esprime imbarazzo su come conciliare queste due responsabilità. L'imbarazzo non è solo formale: se Zuccherini vincerà le elezioni, il tempo da dedicare alla commissione paesaggio sarà drasticamente ridotto, sollevando dubbi sulla continuità tecnica dell'organismo.