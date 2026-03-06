Il caso Zuccherini | neo presidente della commissione paesaggio ma il centrodestra lo candida a sindaco a Corsico

Gianmarco Zuccherini, nominato presidente della commissione paesaggio del Comune di Milano nel novembre 2025, è stato scelto dal centrodestra come candidato sindaco a Corsico. La sua nomina ha attirato l’attenzione, dato che ricopre anche il ruolo di presidente della commissione e ora si candida per la carica di primo cittadino nel Comune limitrofo.

Imbarazzo nel centrosinistra milanese. C'è chi ritiene sia giusto un passo indietro ora, chi dopo le elezioni Il nuovo presidente della commissione paesaggio del Comune di Milano, Gianmarco Zuccherini, eletto a novembre del 2025, sarà candidato sindaco a Corsico per il centrodestra. La notizia è stata diffusa ufficialmente dalla coalizione della cittadina a sud-est di Milano. Zuccherini, ingegnere, ha ricoperto ruoli di funzionario e dirigente dei lavori pubblici e del settore tecnico di Corsico dal 1987 al 2020. Ancora una grana, dunque, per la commissione paesaggio di Milano, già investita dalla bufera delle inchieste sull'urbanistica con molti ex membri indagati per presunti conflitti di interesse e altri reati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Corsico, il centrodestra punta su Zuccherini: "Concretezza per affrontare le sfide future"La campagna elettorale entra nel vivo e il centrodestra scende in campo annunciando il candidato: si tratta di Gianmarco Zuccherini.

