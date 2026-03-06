Zoff | Conte sta facendo un mezzo miracolo Napoli da Champions

L’ex portiere e allenatore Zoff ha commentato il lavoro di Antonio Conte al Napoli, affermando che sta ottenendo risultati straordinari considerando le difficoltà attuali del club. Secondo Zoff, il tecnico sta portando la squadra a competere per un posto in Champions League, sottolineando il valore del suo impatto senza entrare in analisi più approfondite.

Le difficoltà del Napoli, la corsa alla Champions e il lavoro di Antonio Conte. Dino Zoff analizza il momento degli azzurri e lo fa con grande chiarezza. L'ex portiere campione del mondo nel 1982 ha parlato della stagione del Napoli in una lunga intervista rilasciata a Gennaro Arpaia per Il Mattino, soffermandosi sulla lotta per l'Europa e sul valore del progetto tecnico. Secondo quanto racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, Zoff non ha dubbi nel giudicare il lavoro dell'allenatore azzurro. «Conte sta facendo un mezzo miracolo», spiega l'ex numero uno della Nazionale, sottolineando come il Napoli abbia dovuto affrontare una stagione segnata da numerose assenze.

