Manna sul Napoli | Antonio Conte sta facendo bene Calo in Champions? Ecco di chi è la colpa

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato il rendimento della squadra e il calo in Champions League, sottolineando il buon lavoro di Antonio Conte. Prima della sfida contro l’Udinese, le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle valutazioni interne e sulle cause del momento attuale del club azzurro.

Manna, direttore sportivo del Napoli, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni prima della gara contro l’Udinese In casa Napoli è il momento delle valutazioni, e a farle è Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, intervenuto per analizzare il momento della squadra dopo l’impegno in Champions League. Le sue parole raccontano un Napoli consapevole delle difficoltà, ma anche . Calcionews24.com

manna napoli antonio conteNapoli, Manna scarica il difensore: Conte dà il via libera alla cessione - Il Napoli guarda al mercato invernale con l’obiettivo di sistemare la rosa non solo attraverso nuovi innesti. sportface.it

manna napoli antonio conteNapoli, Manna: "In Champions arrivati stanchi, ma il lavoro di Conte si vede" - Le parole del DS del Napoli Giovanni Manna nel prepartita della sfida contro l'Udinese ai microfoni di DAZN. tuttomercatoweb.com

manna sul napoli antonio conte sta facendo bene calo in champions ecco di chi 232 la colpa

© Calcionews24.com - Manna sul Napoli: «Antonio Conte sta facendo bene. Calo in Champions? Ecco di chi è la colpa»

“ ” Manna Conte #Manna #Napoli #SerieAEnilive #DAZN

Video “ ” Manna Conte #Manna #Napoli #SerieAEnilive #DAZN