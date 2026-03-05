Napoli Chiariello difende Conte | Ha fatto mezzo miracolo Gli infortuni? Non è colpa sua

Il dibattito sulla stagione del Napoli e sull’operato di Antonio Conte continua a essere al centro dell’attenzione. Chiariello, giornalista, difende l’allenatore, affermando che ha compiuto “mezzo miracolo” e sottolineando che gli infortuni non sono imputabili a lui. La discussione si concentra sulle performance della squadra e sulle difficoltà incontrate durante l’annata.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il dibattito attorno alla stagione del Napoli e al lavoro di Antonio Conte continua ad accendersi. A prendere posizione è Umberto Chiariello, intervenuto nel suo consueto editoriale ai microfoni di Radio CRC, con una difesa netta dell'allenatore azzurro. Secondo Umberto Chiariello a Radio CRC, il lavoro di Conte merita maggiore riconoscimento nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione. «Conte ha fatto un mezzo miracolo a stare ancora lì al vertice e può anche prendere il secondo posto». Chiariello respinge con decisione l'idea che gli infortuni possano essere imputati alla gestione tecnica dell'allenatore.