La Juventus subisce un’altra batosta. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, il club annuncia che Locatelli lascia la squadra. La notizia arriva pochi giorni dopo la sconfitta e apre un’altra giornata difficile per i bianconeri.

Altra pessima notizia in casa Juve dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta: ecco le ultimissime. Juve travolta dall’Atalanta nei quarti di finale e fuori dalla Coppa Italia. È un risveglio amaro per i bianconeri, che dicono addio al primo obiettivo stagionale: la squadra di Spalletti gioca una buonissima gara, ma si rivela imprecisa sotto porta e alla fine è costretta ad arrendersi. Ora restano campionato e Champions League, per dare un senso a questa stagione. Locatelli (Ansa) – Calciomercato.it Intanto, però, arrivano pessime notizie per la Juve anche dal calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Altra batosta per la Juve, Locatelli via: il nome del nuovo club

