Altra batosta per la Juve Locatelli via | il nome del nuovo club
La Juventus subisce un’altra batosta. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, il club annuncia che Locatelli lascia la squadra. La notizia arriva pochi giorni dopo la sconfitta e apre un’altra giornata difficile per i bianconeri.
Altra pessima notizia in casa Juve dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta: ecco le ultimissime. Juve travolta dall’Atalanta nei quarti di finale e fuori dalla Coppa Italia. È un risveglio amaro per i bianconeri, che dicono addio al primo obiettivo stagionale: la squadra di Spalletti gioca una buonissima gara, ma si rivela imprecisa sotto porta e alla fine è costretta ad arrendersi. Ora restano campionato e Champions League, per dare un senso a questa stagione. Locatelli (Ansa) – Calciomercato.it Intanto, però, arrivano pessime notizie per la Juve anche dal calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondimenti su Juventus Eliminazione
Vlahovic-Juve, tutto finito: c’è il nome del nuovo club
Ginocchio ko, allarme Gatti: altra batosta per la Juve
Manuel Locatelli sul rigore non dato in Lazio Juve
Ultime notizie su Juventus Eliminazione
Argomenti discussi: Altra batosta per l’Honda Cuneo: contro Busto finisce 0 a 3; Altra mazzata per chi ha un’auto Diesel, nuovo prezzo da record: è la batosta finale; Marsiglia, dopo la batosta Champions arriva la beffa dal Paris FC: De Zerbi raggiunto al 94'; Farmaci gastroprotettori, paga il paziente. I medici di base bellunesi: Batosta per i cittadini.
Altra mazzata per chi ha un’auto Diesel, nuovo prezzo da record: è la batosta finaleIl mese di Febbraio non è cominciato favorevolmente per chi possiede un’auto con motore Diesel. Ormai la tendenza è questa. Il nuovo prezzo conferma tutto Non è certo un momento favorevole per il Dies ... reportmotori.it
Manchester City, è un’altra batosta!Tre giorni dopo la sconfitta con lo United, Guardiola affonda ancora. Incredibile vittoria dei norvegesi del Bodo: prima volta in questa Champions. Follia Rodri: espulso ... tuttosport.com
ALTRA BATOSTA PER TRUMP. E’ vero che stiamo parlando del New York State Senate District, tradizionalmente a forte trazione democratica, ma il distacco tra il democratico Bottcher ed il repubblicano Friedman e’ “da Giro delle Fiandre”, come direbbe il t facebook
Un’altra batosta per chi profetizzava, e forse auspicava, l’isolamento della Nazione sotto la guida del Presidente Meloni. Anche il Telegraph lo conferma: con una linea pragmatica, credibile e coerente, l’Italia è tornata a essere un interlocutore centrale in Euro x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.