Zero-day exploits mirano agli strumenti di difesa google segnala attacchi nel 2025

Questo testo sintetico analizza i dati pubblicati nel 2025 dal Google Threat Intelligence Group, offrendo una lettura chiara sull'andamento delle vulnerabilità zero-day e sul loro impatto nel contesto enterprise. L'esame evidenzia una maggiore attenzione agli ambienti aziendali da parte degli aggressori, esamina i bersagli principali e valuta le potenziali dinamiche future legate all'uso dell'intelligenza artificiale sia in chiave offensiva sia difensiva. Nel 2025 sono stati rilevati 90 exploit zero-day, cifra superiore ai 78 del 2024 ma inferiore al picco di 100 registrato nel 2023. L'analisi rileva una tendenza strutturale verso una maggiore presenza di vulnerabilità nelle tecnologie enterprise, con 43 casi, pari al 48% del totale, interessanti i sistemi aziendali.

Nuova truffa SPID via Google Sites: il Cert-AgID segnala email fraudolente che rubano dati personali e bancari attraverso pagine false ospitate su dominio GoogleIl Cert-AgID ha diffuso un alert su una campagna di phishing che utilizza Google Sites per colpire gli utenti SPID.

Google segnala le app android che consumano la batteria prima di scaricarleun aggiornamento di google play introduce un avvertimento dedicato al consumo di batteria associato alle attività in background e una nuova metrica...