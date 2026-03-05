Google segnala le app android che consumano la batteria prima di scaricarle

Google ha aggiornato il negozio di app Android aggiungendo un avviso che segnala le applicazioni che consumano molta batteria durante le attività in background. Inoltre, è stata introdotta una nuova metrica per misurare quanto frequentemente un’app attiva il dispositivo, permettendo agli utenti di avere un quadro più chiaro sui consumi energetici delle loro applicazioni.

un aggiornamento di google play introduce un avvertimento dedicato al consumo di batteria associato alle attività in background e una nuova metrica per misurare quanto spesso un’app sveglia il dispositivo. l’obiettivo è aumentare l’efficienza energetica e fornire indicazioni più chiare agli utenti, con ripercussioni strutturate sulla visibilità nello store. avvertenza batteria su google play e wake lock: cosa cambia. la notifica appare direttamente nelle schede di dettaglio delle applicazioni e segnala la possibilità che l’app consumi batteria in modo superiore al previsto a causa di attività in background. parallelamente viene introdotta una metrica di wake lock che consente agli sviluppatori di comprendere quante volte un’app sveglia il dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google inizia a segnalare le app che drenano la batterial’ecosistema google play sta rafforzando la trasparenza sui consumi energetici delle applicazioni.

