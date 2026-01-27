Nuova truffa SPID via Google Sites | il Cert-AgID segnala email fraudolente che rubano dati personali e bancari attraverso pagine false ospitate su dominio Google

Recentemente, il Cert-AgID ha segnalato una campagna di phishing che sfrutta Google Sites per truffare utenti SPID, sottraendo dati personali e bancari. È importante prestare attenzione alle email fraudolente e verificare sempre l’autenticità delle pagine web prima di inserire informazioni sensibili. La consapevolezza è il primo passo per proteggersi da queste minacce online.

Il Cert-AgID ha diffuso un alert su una campagna di phishing che utilizza Google Sites per colpire gli utenti SPID. Le email fraudolente invitano i destinatari a verificare la propria identità digitale o a confermare i dati personali associati alle credenziali. Il messaggio contiene un link che reindirizza a una pagina ospitata su Google Sites. La presenza del dominio google.com conferisce apparente legittimità alla richiesta. La pagina riproduce fedelmente l’aspetto grafico dei portali SPID ufficiali. Compaiono i loghi dell’Agenzia per l’Italia Digitale e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su SPID Phishing L’Italia sfida Amazon e Google: cosa stanno preparando TIM e Poste (che cambierà per sempre i tuoi dati personali) Truffa mascherata da “governo Italiano”: così rubano i dati bancari. Come difendersi Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su SPID Phishing Argomenti discussi: La nuova truffa che chiede di aggiornare lo Spid: come funziona e perché è pericolosa; Truffa Spid che sfrutta l’Agenzia Entrate: un clic sul link e le credenziali finiscono ai truffatori; Avviso del 21 gennaio 2026 - Campagna di phishing mirata al furto di credenziali SPID; Nuova campagna di phishing per il furto dei dati SPID: cosa si rischia. La nuova truffa che chiede di aggiornare lo Spid: come funziona e perché è pericolosaSegnalata una nuova campagna di phishing. Le email fraudolente rimandano a una pagina su Google Sites che imita un portale ufficiale e ruba dati personali e bancari ... corriere.it Allarme SPID: ecco come funziona la nuova truffa che sfrutta la paura di perdere l’identità digitaleNegli ultimi mesi lo SPID è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione pubblica, ma non per ragioni rassicuranti. L’annuncio di Poste Italiane sull’introduzione di un costo a partire dal second ... giornalelavoce.it Le email fraudolente rimandano a una pagina su Google Sites che imita un portale ufficiale e ruba dati personali e bancari - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.