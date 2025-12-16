Zelensky a Berlino incontra leader europei su piano di pace Tra gli altri Giorgia Meloni – Il video

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Berlino per un incontro con leader europei, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, per discutere del piano di pace in Ucraina. L'iniziativa mira a rafforzare la cooperazione internazionale e a promuovere soluzioni condivise per la stabilizzazione della regione.

(Agenzia Vista) Berlino, 16 dicembre 2025 Il Presidente ucraino Zelensky a Berlino per incontrare leader europei sul piano di pace. Tra gli altri, Giorgia Meloni che ha salutato con i baci sulle guance e l'abbraccio. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

