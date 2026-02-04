Giorgia Meloni riceve ancora elogi dal Telegraph, che la definisce una delle leader più influenti d'Europa. Il quotidiano britannico non risparmia complimenti e la dipinge come una figura chiave nel panorama politico, confermando il suo ruolo di primo piano in Italia e in Europa.

Ancora una volta il Telegraph s'inchina a Giorgia Meloni. Il quotidiano britannico ha dipinto un ritratto della leader di Fratelli d'Italia più che lusinghiero. "Meloni, temuta come populista euroscettica quando si insediò tre anni fa, si è dimostrata un’arcipragmatica ed è emersa come uno dei leader più influenti d’Europa. Meloni è bravissima. È fantastica nel far sentire la persona con cui parla come se fosse la più importante nella stanza”, ha spiegato. Secondo il Telegraph gli italiani in questo momento "stanno sistemando il bilancio e Milano sta andando davvero bene. Sono sempre stati seduti al tavolo dei bambini nell’Ue. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, il Telegraph s'inchina: "Una delle più influenti d'Europa"

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Il recente taglio dei dazi statunitensi sulla pasta italiana rappresenta un risultato importante, secondo quanto riportato dal Telegraph.

Il Telegraph ha recentemente riconosciuto Giorgia Meloni come

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Giorgia Meloni è oggi il leader politico più apprezzato in Europa.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Per il Telegraph Giorgia Meloni ha estromesso Macron fuori dai grandi giochi europei; Ue, anche gli inglesi incoronano Meloni: Arcipragmatica e tra i leader più influenti; 100 mucche per il prossimo premier italiano - Il figlio del presidente ugandese chiede a Giorgia Meloni di sposarlo; La Germania scarica la Francia per l’Italia – Telegraph.

UE, anche gli inglesi incoronano Meloni: Arcipragmatica e tra i leader più influentiThe Telegraph ha dedicato un lungo articolo al premier italiano in relazione ai partenariati con la Germania, il primo di una serie per esplorare la sua sfera di influenza ... msn.com

Angelo con il volto di Meloni, si va verso il ripristino dell'opera originaleIn corso le verifiche per raffrontare l'attuale affresco con quello del 2000. Nel caso di incongruenze al via l'intervento di ripristino ... tgcom24.mediaset.it

Luca e Paolo e la notizia che ha bloccato il Paese: l'angelo col volto di Giorgia Meloni. #dimartedi x.com

"Giorgia Meloni usa qualsiasi cosa, persino gli scontri a Torino o la tragedia di Crans-Montana, per attaccare i magistrati e fare propaganda in vista del referendum. Ma vinceremo noi col No. E si ricordi che il governo non dà ordini alla magistratura, esiste l’ob - facebook.com facebook