Ivan Zazzaroni ha scritto sul Corriere dello Sport di aver ascoltato una confessione di Tavecchio rivolta a Italo Cucci, riguardante una richiesta di intervento sul VAR per fermare la Juventus. La rivelazione riguarda una conversazione tra i due, contenuta in un testo pubblicato recentemente. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Torino, Schwoch approva questo colpo: «Mai avuto dubbi sulle sue qualità, i granata hanno fatto un bell’acquisto!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zazzaroni, rivelazione clamorosa sul VAR: cosa disse Tavecchio a Cucci «per fermare la Juventus». La confessione

Zazzaroni, clamorosa rivelazione sul VAR: «Tavecchio disse a Cucci che serviva a frenare la Juve»Calciomercato Juve, Alvino fa il nome: Spalletti ha chiesto alla società questo calciatore del Napoli.

Italo Cucci shock: “Il VAR introdotto per fermare la Juventus. Tavecchio mi disse: Le società sono stanche di tutti gli scudetti a…”Lo storico giornalista Italo Cucci, durante la trasmissione “Il bello del calcio” ha sollevato un punto molto delicato sul VAR, suggerendo che la sua...

Contenuti e approfondimenti su Zazzaroni rivelazione clamorosa sul VAR....

Zazzaroni nel suo editoriale sul ‘Corriere dello Sport’ ha analizzato il momento della Juventus soffermandosi sulle difficoltà dei bianconeriZazzaroni nel suo editoriale sul ‘Corriere dello Sport’ ha analizzato il momento della Juventus soffermandosi sulle difficoltà dei bianconeri Il momento della Juventus attraversa una fase di critica p ... juventusnews24.com

Zazzaroni: Ho parlato con un dirigente importante. Mi ha dato una grossa soffiata sull'InterNel corso della puntata di Deejay Football Club, trasmissione in onda ogni sabato sulle frequenze di Radio Deejay, si è parlato a lungo della dolorosa eliminazione dell'Inter nei playoff di Champions ... msn.com