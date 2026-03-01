Cucci shock | Tavecchio mi rivelò perché fu introdotto il Var | altre società stanche del dominio della Juve

Un ex dirigente rivela che Tavecchio gli avrebbe confidato le motivazioni dietro l’introduzione del VAR, affermando che altre società erano stanche del predominio della Juventus. La dichiarazione si aggiunge a un dibattito più ampio sul ruolo del video-assistente e sulle dinamiche interne al calcio italiano. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cucci shock: «Tavecchio mi rivelò perché fu introdotto il Var: altre società stanche del dominio della Juve» Italo Cucci shock: “Il VAR introdotto per fermare la Juventus. Tavecchio mi disse: Le società sono stanche di tutti gli scudetti a…”Lo storico giornalista Italo Cucci, durante la trasmissione “Il bello del calcio” ha sollevato un punto molto delicato sul VAR, suggerendo che la sua... Juventus, Cucci “VAR per danneggiare la Juve, la verità”La Juventus sabotata intenzionalmente? Una dichiarazione che ha fatto esplodere il web e riacceso il fuoco sulle polemiche arbitrali in Serie A. Tutto quello che riguarda Cucci shock. Discussioni sull' argomento Clamoroso Italo Cucci: VAR introdotto perché la Juventus vinceva scudetti a ripetizione, me lo disse Tavecchio!; Italo Cucci shock: Il VAR introdotto per fermare la Juventus. Tavecchio mi disse: Le società sono stanche di tutti gli scudetti a... Cucci: ‘Var?Tavecchio mi disse che le società erano stanche perchè la Juve vinceva sempre’Italo Cucci ha fatto una clamorosa rivelazione che riguarda la Juventus: ‘Var? Dissi a Tavecchio che stavano facendo una cosa gravissima’ ... it.blastingnews.com Pagina 1 | Il Var? Tavecchio mi disse: La Juve vince sempre, i club sono stanchi, bisogna far qualcosaClamorosa rivelazione di Italo Cucci in diretta tv: Gli dissi che così distruggeva i migliori arbitri d’Europa ... tuttosport.com Le incredibili dichiarazioni shock che fanno sorridere (con video annesso) del giornalista Italo Cucci, sui motivi dell'introduzione del VAR e di cosa gli disse l'allora presidente delle FIGC Carlo Tavecchio. E' partito ufficialmente il pronto soccorso per la Juventu - facebook.com facebook