Zangrillo | La PA deve puntare sull’attrattività per i giovani

Il professore di medicina e politica sanitaria ha dichiarato che uno degli obiettivi principali della pubblica amministrazione è aumentare la sua attrattività nei confronti dei giovani. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come sia fondamentale rendere le strutture e le opportunità più appealing per le nuove generazioni, al fine di coinvolgerle e motivarle a partecipare attivamente.

«Una delle più importanti sfide che deve affrontare la pubblica amministrazione è quella dell'attrattività. Non possiamo illuderci del fatto che la pubblica amministrazione italiana sia qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre organizzazioni. Oggi i giovani hanno voglia di entrare in un'organizzazione che dia loro formazione, che dia loro possibilità di crescita, che dia loro un corretto equilibrio tra l'impegno professionale e la vita personale. Tutte queste cose che concorrono a definire l'attrattività di un'organizzazione sono cose sulle quali noi dobbiamo lavorare». A dirlo è il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo al forum Ansa.