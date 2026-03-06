Zandò e Degas Tra Firenze e Parigi

Zandò e Degas vissero entrambi l’atmosfera artistica di Firenze nel XIX secolo e si incontrarono alcuni anni più tardi a Parigi. Nonostante i caratteri forti, svilupparono un’amicizia. Entrambi sono legati a due città simbolo dell’arte di quel periodo e hanno condiviso esperienze che li hanno portati a confrontarsi nel contesto parigino.

di Stefano Marchetti Respirarono entrambi l’aria artistica frizzante di Firenze, alla metà dell’Ottocento, e qualche anno più tardi s’incontrarono a Parigi e divennero amici, pur con due caratteri spigolosi. Per Federico Zandomeneghi, veneziano d’origini, Edgar Degas era un maestro, "l’artista più nobile e più indipendente dell’epoca nostra". Degas lo chiamava "le vénetien" e certamente fu grazie a lui che Zandò si ‘convertì’ all’Impressionismo, diventando l’unico italiano che si possa ascrivere all’importante movimento artistico. Vale davvero un viaggio a Rovigo la grande mostra che mette in dialogo ’Zandomeneghi e Degas’, seguendo le... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

