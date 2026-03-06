Zandò e Degas Tra Firenze e Parigi

Da quotidiano.net 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zandò e Degas vissero entrambi l’atmosfera artistica di Firenze nel XIX secolo e si incontrarono alcuni anni più tardi a Parigi. Nonostante i caratteri forti, svilupparono un’amicizia. Entrambi sono legati a due città simbolo dell’arte di quel periodo e hanno condiviso esperienze che li hanno portati a confrontarsi nel contesto parigino.

di Stefano Marchetti Respirarono entrambi l’aria artistica frizzante di Firenze, alla metà dell’Ottocento, e qualche anno più tardi s’incontrarono a Parigi e divennero amici, pur con due caratteri spigolosi. Per Federico Zandomeneghi, veneziano d’origini, Edgar Degas era un maestro, "l’artista più nobile e più indipendente dell’epoca nostra". Degas lo chiamava "le vénetien" e certamente fu grazie a lui che Zandò si ‘convertì’ all’Impressionismo, diventando l’unico italiano che si possa ascrivere all’importante movimento artistico. Vale davvero un viaggio a Rovigo la grande mostra che mette in dialogo ’Zandomeneghi e Degas’, seguendo le... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

zand242 e degas tra firenze e parigi
© Quotidiano.net - Zandò e Degas. Tra Firenze e Parigi

Firenze e Parigi a confronto, focus su Notre Dame a San Miniato al MonteFirenze, 16 febbraio 2026 – I focus sulla cattedrale di Notre Dame a Parigi e sulla basilica di San Miniato al Monte a Firenze sono al centro del...

Scontro diplomatico tra Macron e Giorgia Meloni sul caso Deranque: tensione tra Parigi e RomaIl presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto esplicitamente a Giorgia Meloni di non intervenire sugli affari interni francesi.

Il Roverella vola a quota 1.700

Video Il Roverella vola a quota 1.700

Contenuti utili per approfondire Tra Firenze.

Temi più discussi: Zandomeneghi e Degas, l’amicizia che attraversa l’Impressionismo; Zandomeneghi e Degas. L’Impressionismo tra Firenze e Parigi; Zandomeneghi e Degas. Impressionismo tra Firenze e Parigi; Rovigo: Zandomeneghi e Degas | Impressionismo tra Firenze e Parigi - Mostra d'arte in Veneto.

Zandomeneghi e Degas, l’amicizia che attraversa l’ImpressionismoA Palazzo Roverella un percorso rigoroso e sorprendente racconta il dialogo tra il maestro veneziano e quello maestro francese: non una mostra di maniera, ma la storia di una formazione incrociata tra ... ilbolive.unipd.it

tra firenze zandò e degas traLe mostre del weekend tra Zandomeneghi, Degas e MalerbaDal rapporto tra Zandomeneghi e Degas al focus su Malerba, Troubetzkoy e Gluckmann, per un viaggio tutto dedicato a moderno e contemporaneo: sono alcuni degli appuntamenti espositivi della settimana. ansa.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.