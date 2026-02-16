Firenze e Parigi a confronto focus su Notre Dame a San Miniato al Monte
La decisione di aprire un seminario su Notre Dame a Parigi e sulla basilica di San Miniato al Monte a Firenze nasce dalla voglia di confrontare due grandi esempi di patrimonio storico e architettonico. La scelta di mettere a confronto queste due chiese deriva dalla loro importanza simbolica e dai lavori di restauro recenti. Il seminario, intitolato “Dall’intervento di restauro alla rinascita del patrimonio”, si terrà il 19 febbraio e coinvolge diverse associazioni di professionisti di Firenze.
Firenze, 16 febbraio 2026 – I focus sulla cattedrale di Notre Dame a Parigi e sulla basilica di San Miniato al Monte a Firenze sono al centro del seminario dal titolo ‘Dall’intervento di restauro alla rinascita del patrimonio’, promosso il 19 febbraio dall' Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf) - grazie alla commissione ‘Restauro e recupero del patrimonio esistente’ (Repaes) -, dalla Fondazione Architetti Firenze e dall’ Ordine degli Ingegneri di Firenze (Oif). L'evento, dalle ore 14.30, si terrà alla Palazzina Reale di Santa Maria Novella (piazza della Stazione 50), sede di Ordine e Fondazione Architetti Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Parigi, al via a Notre Dame le celebrazioni del Natale
Firenze, l’8 gennaio celebrazione per Maria Cristina Ogier a San Miniato al Monte
Il prossimo 8 gennaio a San Miniato al Monte, Firenze, si svolgerà una cerimonia in memoria di Maria Cristina Ogier.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Zandomeneghi e Degas. L’Impressionismo tra Firenze e Parigi; Zandomeneghi e Degas: osmosi impressionista tra Firenze e Parigi; Toulouse-Lautrec, un viaggio nella Parigi della Belle Époque; I restauri di Notre-Dame a Parigi e di San Miniato a Firenze.
I restauri di Notre-Dame a Parigi e di San Miniato a FirenzeConfronto tecnico sul progetto di conservazione dell'architettura religiosa, attraverso l'analisi di due cantieri di restauro emblematici per complessità tecnica e valore storico. Saranno illustrate u ... professionearchitetto.it
Toulouse-Lautrec: la mostra prolungata fino a giugno 2026Con oltre 100mila visitatori, la mostra Toulouse-Lautrec. Un viaggio nella Parigi della Belle Époque al Museo degli Innocenti di Firenze si conferma uno ... villegiardini.it
Rhemes notre dame - facebook.com facebook