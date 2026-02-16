firenze e parigi a confronto focus su notre dame a san miniato al monte

La decisione di aprire un seminario su Notre Dame a Parigi e sulla basilica di San Miniato al Monte a Firenze nasce dalla voglia di confrontare due grandi esempi di patrimonio storico e architettonico. La scelta di mettere a confronto queste due chiese deriva dalla loro importanza simbolica e dai lavori di restauro recenti. Il seminario, intitolato “Dall’intervento di restauro alla rinascita del patrimonio”, si terrà il 19 febbraio e coinvolge diverse associazioni di professionisti di Firenze.

Firenze, 16 febbraio 2026 – I focus sulla cattedrale di Notre Dame a Parigi e sulla basilica di San Miniato al Monte a Firenze sono al centro del seminario dal titolo ‘Dall’intervento di restauro alla rinascita del patrimonio’, promosso il 19 febbraio dall' Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf) - grazie alla commissione ‘Restauro e recupero del patrimonio esistente’ (Repaes) -, dalla Fondazione Architetti Firenze e dall’ Ordine degli Ingegneri di Firenze (Oif). L'evento, dalle ore 14.30, si terrà alla Palazzina Reale di Santa Maria Novella (piazza della Stazione 50), sede di Ordine e Fondazione Architetti Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

