Instagram sfida YouTube | ora i reel si possono vedere anche in televisione ecco come

Instagram rompe gli schemi e sfida YouTube portando i Reel direttamente in salotto. Negli Stati Uniti, Meta ha avviato una sperimentazione che consente di collegare l’app ai televisori, aprendo nuove frontiere all’intrattenimento domestico. Un passo strategico per conquistare il pubblico e ridefinire il modo di fruire i contenuti video, trasformando il modo in cui gli utenti vivono l’esperienza social e visiva.

© Ilfattoquotidiano.it - Instagram sfida YouTube: ora i reel si possono vedere anche in televisione, ecco come Instagram entra nei salotti degli utenti. Negli Usa Meta ha avviato una sperimentazione dell' app da collegare ai televisori. Per il momento, il progetto si limita ai dispositivi Amazon Fire tv, incluse le chiavette Fire tv stick e le smart tv Fire tv di ultima generazione, lanciate sul mercato poche settimane fa. Questa idea innovativa consenge agli utenti di accedere ai reels – i video verticali di Instagram – direttamente dalla televisione. Il social network ha dovuto reinventare il suo layout, dato che sul telefono lo "scrolling" è verticale mentre sulla tv orizzontale. Al posto del classico , l'app mostra collezioni di reels organizzate orizzontalmente. I Reel di Instagram sbarcano in salotto, arriva l'app per le TV - Portare i Reel sulle TV è l'ultimo tassello di un piano volto a catturare l'attenzione degli utenti ovunque si trovino.

YouTube lancia Shorts, la sfida a TikTok e Reel di Instagram - Dopo aver annunciato nel 2020 Shorts, i video brevi pensati appositamente per essere realizzati e fruiti da mobile e ... corriere.it

Instagram sfida YouTube: si potranno caricare video di un’ora - Dopo aver cannibalizzato il settore delle storie creato da Snapchat, Instagram sembra volersi prendere anche una fetta dell’impero di YouTube consentendo agli utenti di caricare video lunghi fino ad ... tech.fanpage.it

