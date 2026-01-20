Trump pubblica i messaggi privati di Macron Ma cosa rischia in Italia chi fa come lui?

Recentemente, Donald Trump ha condiviso screenshot di messaggi privati ricevuti da Macron e Rutte. In Italia, la diffusione di comunicazioni riservate può comportare conseguenze legali, come sanzioni per violazione della privacy e del segreto professionale. Questo episodio solleva interrogativi sulla tutela delle informazioni personali e sui rischi legati alla divulgazione non autorizzata di comunicazioni private.

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato gli screenshot di messaggi privati ricevuti dal presidente francese Emmanuel Macron e dal segretario generale della Nato Mark Rutte. Le conversazioni, confermate dall’Eliseo, riguardano questioni diplomatiche delicate come la Groenlandia, la Siria e proposte per incontri del G7 a Parigi. Ma cosa accadrebbe se un cittadino italiano facesse lo stesso sui propri social network? Screenshot di chat private, messaggi WhatsApp inoltrati a gruppi, Sms pubblicati sui social per “dimostrare qualcosa” o per mettere in cattiva luce un’altra persona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

