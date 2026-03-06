Juventus 0 gol e 0 assist per Yildiz da oltre un mese | cosa sta succedendo al numero dieci bianconero L’analisi completa
Da oltre un mese, il giocatore turco della Juventus, che ha 20 anni, non ha né segnato né fornito assist. La sua assenza di contributi in attacco continua a destare curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante la giovane età, si verifica un calo di rendimento che si traduce in un periodo senza reti o assist ufficiali. La situazione del numero dieci bianconero resta sotto osservazione.
Rinnovo Yildiz, svelata la strategia della Juventus: la priorità e le richieste del numero 10 bianconero. Cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Yildiz, il turco chiede un adeguamento salariale per il 2026.
Yildiz a secco di gol e assist da più di un mese: dentro al momento del numero 10 della Juventus – VIDEO di Marco Baridon
Yildiz, i numeri della crisi: alla Juventus serve il miglior Kenan per centrare la ChampionsYildiz non segna o serve assist da oltre un mese, ma le statistiche parlano chiaro: Spalletti ha bisogno di lui per riuscire a portare la Juventus al quarto posto ... sport.virgilio.it
Yildiz, dopo il rinnovo con la Juve il deserto: 0 gol e assist nel mese di febbraioL’ultima rete del classe 2005 risale al 25 gennaio, quando la Juventus superò con un netto 3-0 il Napoli di Antonio Conte allo Stadium: da allora, il deserto. it.blastingnews.com
Kenan Yildiz non incide da oltre un mese, ma le statistiche parlano chiaro: Spalletti ha bisogno di lui per l'obiettivo quarto posto. - facebook.com facebook
#Yildiz a secco da un mese Il video di Marco #Baridon x.com