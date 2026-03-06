Juventus 0 gol e 0 assist per Yildiz da oltre un mese | cosa sta succedendo al numero dieci bianconero L’analisi completa

Da oltre un mese, il giocatore turco della Juventus, che ha 20 anni, non ha né segnato né fornito assist. La sua assenza di contributi in attacco continua a destare curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante la giovane età, si verifica un calo di rendimento che si traduce in un periodo senza reti o assist ufficiali. La situazione del numero dieci bianconero resta sotto osservazione.