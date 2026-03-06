Sabato sera alle 18:45 si giocherà la sfida tra Wrexham e Chelsea nella partita di FA Cup. Il Wrexham, attualmente sesto in Championship, riceverà in casa la squadra londinese. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre i pronostici indicano una trasferta complessa per i Blues. La partita si svolgerà allo stadio del Wrexham.

Sabato sera il Wrexham, sesto nella classifica di Championship, ospiterà il Chelsea in un’importante partita di FA Cup nel Galles del nord, con l’obiettivo di aggiungere un’altra grande vittoria a questa superba stagione di coppa, che li ha già visti eliminare una squadra della Premier League come il Nottingham Forest. I Red Dragons arrivano a questo appuntamento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wrexham-Chelsea (FA Cup, 07-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per i Blues

Wrexham-Chelsea (FA Cup, 07-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per i BluesSabato sera il Wrexham, sesto nella classifica di Championship, ospiterà il Chelsea in un’importante partita di FA Cup nel Galles del nord, con...

Wrexham-Chelsea (FA Cup, 07-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiSabato sera il Wrexham, sesto nella classifica di Championship, ospiterà il Chelsea in un’importante partita di FA Cup nel Galles del nord, con...

Contenuti utili per approfondire Wrexham Chelsea FA Cup 07 03 2026 ore....

Temi più discussi: Pronostico Wrexham-Chelsea: analisi e probabili formazioni 07/03/2026 FA Cup; Dove vedere Wrexham-Chelsea di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Segui Wrexham-Chelsea: pronostici, scommesse e quote; La gara di FA Cup tra Wrexham e Chelsea sarà un evento importantissimo per il club gallese, ma anche per chi produce e guarda il documentario Welcome to Wrexham.

FA Cup 2025-2026: Wrexham-Chelsea, le probabili formazioniI Blues vanno a caccia dei quarti di finale: sul loro cammino troveranno Il Wrexham, squadra militante in Championship. sportal.it

Dove vedere Wrexham-Chelsea di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioniWrexham e Chelsea contro negli ottavi di finale della FA Cup 2025/2026: le info sul match, incluse formazioni, canale tv e copertura streaming. goal.com

Il Wrexham avvisa i tifosi: tolleranza zero per cori omofobi in vista del match col Chelsea. Sanzioni e modalità di segnalazione: x.com

A pochi giorni dal match di FA Cup contro il Chelsea, da anni bersaglio di cori omofobi, il Wrexham ha avvisato i propri tifosi. Non saranno tollerati insulti di alcun tipo - facebook.com facebook