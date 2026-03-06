Sabato sera alle 18:45 il Wrexham, sesto in Championship, affronterà il Chelsea nella partita di FA Cup. Le formazioni sono state annunciate, e le quote per la sfida sono state pubblicate dai bookmaker. La partita si giocherà allo stadio di Wrexham, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere la vittoria.

Sabato sera il Wrexham, sesto nella classifica di Championship, ospiterà il Chelsea in un’importante partita di FA Cup nel Galles del nord, con l’obiettivo di aggiungere un’altra grande vittoria a questa superba stagione di coppa, che li ha già visti eliminare una squadra della Premier League come il Nottingham Forest. I Red Dragons arrivano a questo appuntamento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wrexham-Chelsea (FA Cup, 07-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Mansfield-Arsenal (FA Cup, 07-03-2026 ore 13:15): formazioni, quote, pronosticiL’Arsenal si presenta a questo appuntamento contro il Mansfield a quatto giorni dalla trasferta di Champions League a Leverkusen e dunque è chiaro...

Newcastle-Manchester City (FA Cup, 07-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiNewcastle e Manchester City daranno vita a una delle tre sfide tra squadre di Premier League presenti nel programma degli ottavi di finale di FA Cup.

Contenuti utili per approfondire Wrexham Chelsea FA Cup 07 03 2026 ore....

Temi più discussi: Dove vedere Wrexham-Chelsea di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La gara di FA Cup tra Wrexham e Chelsea sarà un evento importantissimo per il club gallese, ma anche per chi produce e guarda il documentario Welcome to Wrexham; Pronti per la Premier League? Il Wrexham si prepara per il check di FA Cup contro il Chelsea; Welcome To Wrexham prepares to film Chelsea FA Cup tie with big-match operation.

Dove vedere Wrexham-Chelsea di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioniWrexham e Chelsea contro negli ottavi di finale della FA Cup 2025/2026: le info sul match, incluse formazioni, canale tv e copertura streaming. goal.com

Wrexham v ChelseaWrexham and Chelsea haven’t met in any competition since February 1982 when the Welsh side won 1-0 in a league game, one of two wins Wrexham have registered in nine games against Chelsea (D3 L4). bbc.com

Il Wrexham avvisa i tifosi: tolleranza zero per cori omofobi in vista del match col Chelsea. Sanzioni e modalità di segnalazione: x.com

A pochi giorni dal match di FA Cup contro il Chelsea, da anni bersaglio di cori omofobi, il Wrexham ha avvisato i propri tifosi. Non saranno tollerati insulti di alcun tipo - facebook.com facebook