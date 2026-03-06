Wrexham-Chelsea FA Cup 07-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Trasferta insidiosa per i Blues

Sabato sera alle 18:45, il Wrexham, sesto in Championship, affronta il Chelsea in una partita di FA Cup. La sfida si svolgerà allo stadio del Wrexham e coinvolge due squadre con obiettivi diversi in questa competizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano una partita equilibrata. I pronostici sono aperti, con attenzione particolare alla trasferta dei Blues, considerata difficile.

Il Wrexham avvisa i tifosi: tolleranza zero per cori omofobi in vista del match col Chelsea. Sanzioni e modalità di segnalazione: x.com

A pochi giorni dal match di FA Cup contro il Chelsea, da anni bersaglio di cori omofobi, il Wrexham ha avvisato i propri tifosi. Non saranno tollerati insulti di alcun tipo - facebook.com facebook