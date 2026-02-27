Orario di WrestleMania 42 | un vantaggio per i fan italiani

Un aggiornamento ufficiale annuncia l’orario di WrestleMania 42, che si svolgerà a Las Vegas in due serate. La nuova finestra di inizio è stata comunicata ai fan italiani, offrendo maggiori dettagli sulle tempistiche dell’evento. La manifestazione coinvolge diverse star e attira l’attenzione di appassionati di tutto il mondo. L’evento si svolge nel fine settimana e prevede due serate consecutive.

Un aggiornamento ufficiale stabilisce una nuova finestra di inizio per WrestleMania 42, in scena a Las Vegas e articolata su due serate. L'anticipo della partenza offre agli appassionati europei una finestra di visione più confortevole, mantenendo intatti l'impatto e la qualità della produzione, oltre a preservare la dinamicità della card. Nell'impianto Allegiant Stadium, le due serate si svolgeranno il 18 e 19 aprile 2026, con un inizio fissato alle ore 15:00 locali e una messa in onda che partirà più tardi in Italia, a mezzanotte. Questa configurazione trasforma WrestleMania 42 in un evento di "prime serate tardive", permettendo di seguire gran parte della card senza soste notturne prolungate per i fan europei.