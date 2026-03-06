Wout Van Aert si prepara per le Strade Bianche 2026, che si terranno domani in Toscana. Il ciclista ha commentato con entusiasmo il suo ritorno in Italia, sottolineando il piacere di riprendere le gare in questa regione. La corsa, considerata una delle prime grandi classiche della stagione, si svolge con un percorso leggermente più corto rispetto alle edizioni passate.

Manca ormai sempre meno all’appuntamento con le Strade Bianche 2026. La corsa toscana, da anni considerata una delle prime grandi classiche della stagione, è in programma domani, sabato 7 marzo, con un percorso leggermente ridimensionato rispetto alle edizioni precedenti. Garantito come sempre lo spettacolo con gli affascinanti quattordici settori di “strade bianche” prima dell’arrivo in Piazza del Campo a Siena. Occhi puntati su Tadej Pogacar, all’esordio stagionale. Il fuoriclasse sloveno, grande favorito anche quest’anno, è pronto a calare il poker dopo le vittorie nel 2022, 2024 e 2025. Difficile inquadrare chi potrebbe mettere in difficoltà il campione del mondo in una corsa che ha avuto un solo padrone nelle ultime edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Wout Van Aert alla vigilia delle Strade Bianche: "Bello tornare a gareggiare in Italia, domani vedremo la mia preparazione"

