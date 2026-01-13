Ciclismo | Wout van Aert annuncia il programma stagionale tornerà alla Strade Bianche e alla Sanremo

Wout van Aert ha annunciato il suo programma stagionale, includendo il ritorno alla Strade Bianche e alla Milano-Sanremo. Dopo il recupero dall'infortunio e il periodo dedicato al ciclocross, il campione belga si prepara a competere nuovamente sulla strada con la squadra Visma|Lease. La stagione si presenta con obiettivi chiari, segnando il ritorno alle classiche e alle prove di prestigio del calendario internazionale.

Il ciclocross e l’infortunio sono ormai già alle spalle. Wout van Aert è in ritiro con la sua VismaLease a Bike e inizia a pensare già a ciò che ci sarà nella stagione su strada. Oggi il belga ha annunciato il programma della sua stagione con le corse che disputerà. Il mirino è puntato sicuramente sulla primavera e sulle Classiche Monumento: “Questa primavera voglio dare il meglio di me, dalla Omloop Het Nieuwsblad alla Parigi-Roubaix. Voglio eccellere ovunque e cogliere ogni opportunità che si presenta. A differenza delle stagioni precedenti, sarò inoltre nuovamente al via di Strade Bianche e Milano-Sanremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

