Al momento, si parla di un possibile nuovo duello tra Stati Uniti e Giappone nella prossima edizione del World Baseball Classic del 2026. Molti osservatori e appassionati si interrogano se questa sfida si ripeterà anche quest’anno, dato che le voci indicano che ci potrebbero essere anche squadre considerate outsider pronte a sorprendere. La competizione si prospetta ricca di incertezze e colpi di scena.

Stati Uniti contro Giappone, la nuova sfida? Evidentemente sì, secondo i pareri di praticamente tutti quelli che navigano attorno al World Baseball Classic. Del resto parliamo dei due Paesi che hanno la migliore tradizione e offrono anche il meglio possibile dentro e fuori dalla MLB. Il tutto, però, con una variabile che fa pendere la bilancia a favore degli States. Ed è un fattore pesante, anzi pesantissimo: il fatto che il Giappone non avrà Shohei Ohtani, nei fatti ad oggi il miglior giocatore del pianeta, uno che può mettersi a fare qualsiasi cosa e può trasformarla in oro. Certo, i nipponici hanno un eccezionale riferimento in Yoshinobu Yamamoto, di cui qualcuno dice, senza esagerare, che ci ha messo pochissimi secondi per diventare una superstar MLB. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: sarà ancora USA-Giappone per il titolo? Fioccano le outsider

Baseball, Alberto Mineo: “World Baseball Classic, responsabilità e onore. Contro gli USA? Un sogno giocare con Aldegheri”Il punto del capitano, nell’Italia che sta affrontando l’Early Camp in preparazione a quello che sarà poi il World Baseball Classic 2025, c’è anche...

World Baseball Classic 2026 su Sky e NOW: tutte le partite dell’Italia liveDal 7 marzo il grande baseball internazionale nella Casa dello Sport: gli azzurri sfidano Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico.

Contenuti e approfondimenti su World Baseball Classic.

Temi più discussi: Guida al World Baseball Classic 2026: formato, roster e favoriti; Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile; Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale.

World Baseball Classic 2026: sarà ancora USA-Giappone per il titolo? Fioccano le outsiderStati Uniti contro Giappone, la nuova sfida? Evidentemente sì, secondo i pareri di praticamente tutti quelli che navigano attorno al World Baseball ... oasport.it

Quando gioca l’Italia al World Baseball Classic 2026? Orari, avversarie, tv, streamingSempre più vicino il debutto dell'Italia al World Baseball Classic 2026. Sarà a Houston che la squadra azzurra metterà insieme i pezzi del puzzle per ... oasport.it