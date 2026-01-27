Pericolo noce di mare ctenoforo che da anni prolifera nella laguna di Venezia | è tra le 100 specie più invasive al mondo

La noce di mare è una specie invasiva che da anni si sta espandendo nella laguna di Venezia. Questa ctenoforo rappresenta un rischio crescente per l’ecosistema locale, in particolare nel mar Adriatico. È importante monitorare la sua diffusione per valutare eventuali interventi di tutela ambientale e preservare la biodiversità dell’area.

Segnalata già da diversi anni, la noce di mare è uno ctenoforo che si sta sempre più espandendo nel mar Adriatico, soprattutto nella laguna di Venezia. Uno studio conferma la sua pericolosità come specie invasiva tra le 100 più pericolose al mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una specie aliena invasiva, la Mnemiopsis leidyi, ha recentemente raggiunto la Laguna di Venezia attraverso le acque di zavorra delle navi dal Mar Nero.

