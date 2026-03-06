Vuelle occhio a Cremona | è in netta crescita

La squadra Vuelle si prepara alla pausa del campionato prima delle Final Four, in programma dal 13 al 15 marzo. La squadra sta attraversando un momento di crescita e attenzione da parte degli avversari, con Cremona che si sta distinguendo per i risultati recenti. La prossima partita sarà fondamentale per valutare lo stato di forma prima della sospensione della regular season.

La Vuelle rientra in modalità campionato prima della kermesse delle Final Four che, dal 13 al 15 marzo, fermeranno ancora la regular-season per un turno. Di nuovo fra le mura amiche dopo la strepitosa vittoria con Rimini, i biancorossi ospiteranno domenica prossima una delle formazioni di centro classifica, la Juvi Cremona, che però in questo girone di ritorno sta tenendo ritmi da prima in classifica. La squadra di coach Luca Bechi, infatti, ha vinto 8 delle ultime 10 partite, proprio come la Vuelle. La cosa impressionante è che la Juvi aveva infilato un filotto di 7 successi, dal 4 gennaio all'8 febbraio, in cui aveva sbancato fra gli altri i campi di Rimini e Verona e battuto in casa Brindisi e Livorno, dimostrando dunque di poter competere con le più forti.