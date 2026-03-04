Dopo aver affrontato Cremona, la Vuelle si prepara ad affrontare le Final Four di Coppa Italia. Il mese di marzo si presenta particolare per la squadra, che ha avuto una sosta di campionato prima di questa nuova fase. Per 16 delle 20 squadre partecipanti, le Final Four rappresentano anche un periodo di riposo, rendendo questa fase un momento di attesa e preparazione.

Un mese di marzo anomalo per la Vuelle, perché la partita dell’8 si incastra fra la sosta di campionato appena trascorsa e le Final Four di Coppa Italia che per 16 formazioni su 20 si trasformerà di fatto in ulteriore riposo. Dosare le forze e gestire le energie di questi ultimi due mesi di regular-season diventa perciò fondamentale: chiaro che a Rimini non si va per perdere, ma l’importanza di un trofeo da mettere in bacheca - che non brillerebbe più di quelli che già ci sono - non è paragonabile ad una promozione in serie A, che potrebbe ridare slancio a una piazza appassionata, che riesce a portare 7.000 persone a una partita di A2.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vuelle, dopo Cremona testa alle Final Four

Vuelle, occhio alle infinite spine del Roseto. E’ il classico testa-coda da non sottovalutareQuella contro Roseto (palla a due alle ore 18) è una di quelle partite-trappola da cui guardarsi, il classico testa-coda in cui l’ultima in...

Vuelle, obiettivo Final Four di Coppa ItaliaMancano solo due giornate al giro di boa: dopo la partita con Rieti, in programma domenica alla Vitrifrigo Arena, la Vuelle concluderà il girone...

Aggiornamenti e notizie su Final Four

Vuelle, dopo Cremona testa alle Final FourMese di marzo decisivo per campionato e Coppa Italia: nella kermesse di Rimini, Pesaro affronterà Verona del nuovo coach Ramagli ... sport.quotidiano.net

La Vuelle batte Cremona e vola sola in testa alla classificaCremona, 2 novembre 2025 - Pesaro vince facile sul campo di Cremona: 75 a 95 ed è sola in testa alla classifica. Tifosi in festa e i sogni nel cassetto iniziano a prendere forma. La formazione di Leka ... ilrestodelcarlino.it