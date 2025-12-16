Vomero il Comune vuole comprare il ponte incompiuto di San Giacomo dei Capri e riqualificarlo

Il Comune di Napoli ha avviato un progetto per acquisire e riqualificare il ponte incompiuto di via San Giacomo dei Capri nel quartiere Vomero. Con l'approvazione di un ordine del giorno da parte del consiglio comunale, si punta a valorizzare l'area e a restituire un nuovo volto alla zona attraverso interventi di riqualificazione e recupero.

