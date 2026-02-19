Vomero chiusa via San Giacomo dei Capri per pericolo crollo | traffico impazzito

A causa di un rischio crollo, via San Giacomo dei Capri al Vomero è stata chiusa al traffico. La strada è stata interdetta dalle autorità dopo aver riscontrato crepe profonde sui muri di un edificio vicino. Sul posto, polizia locale e vigili del fuoco stanno valutando la situazione e cercano soluzioni rapide. La chiusura ha provocato disagi notevoli ai residenti e agli automobilisti, che si sono trovati a deviare su strade alternative strette e congestionate. La zona rimane sotto stretto controllo delle forze dell’ordine.

Chiusa via San Giacomo dei Capri al Vomero per rischio crollo: sul posto polizia locale e vigili del fuoco.