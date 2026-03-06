Follia sul bus | donna accoltellata al viso L' aggressore urla il nome di Gratteri mentre lo portano via

Nella serata del 5 marzo a Napoli, una donna di 32 anni è stata accoltellata al viso su un bus di linea. L'aggressore, che ha aggredito la donna, ha urlato il nome di Gratteri mentre veniva portato via dalle forze dell'ordine. La scena ha suscitato sconcerto tra i passeggeri presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

L'intervento dell'autista e degli altri passeggeri ha evitato il peggio. La malcapitata è stata portata in ospedale. Non conosceva l'uomo che l'ha colpita Panico nella serata del 5 marzo a Napoli. Una donna di 32 anni è stata accoltellata mentre era su un bus di linea. Improvvisamente un uomo l'ha colpita al volto e alle braccia. Altri passeggeri sono intervenuti per soccorrerla e bloccare l'aggressore, mentre veniva lanciato l'allarme. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno bloccato un 39enne. L'aggressione è avvenuta quando il mezzo, della linea c32, era giunto in via Simone Martini, al Vomero. Pochi dubbi sulla dinamica: la 32enne è stata colpita improvvisamente e salvata solo dall'intervento degli altri passeggeri e dell'autista che ha subito bloccato il mezzo. 🔗 Leggi su Today.it

Palermo, donna accoltellata alla schiena mentre si trovava in strada. Fermato l’aggressoreLuigia Anna Tricarico, di 56 anni, è stata accoltellata intorno alle 18,30 in via Libertà all’altezza dell’incrocio con via Mondini.

Accoltella una donna sul bus al Vomero a Napoli, 39enne fermato voleva "attirare l'attenzione di Gratteri"Spaventosa aggressione a Napoli, nel quartiere Vomero: una donna di 32 anni, mentre si trovava su un bus nella serata di giovedì 5 marzo, è stata...

Napoli, raid di un folle, pugnala avvocato penalista sul bus e rischia il linciaggio: presoHa pugnalato una donna senza conoscerla. L’ha colpita con un coltello, ferendola al volto e alle braccia. Poi l’ha immobilizzata bloccandola per il collo e per la testa, ... ilmattino.it

